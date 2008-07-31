Яценюк переживає, що не встиг поставити на голосування одне питання

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір запропонувати всім народним депутатам перерахувати тижневу заробітну плату на спеціальний рахунок для допомоги постраждалим від повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу після закриття позачергової сесії ВР.

Спікер наголосив, що не встиг поставити це питання на голосування під час позачергової сесії. «Але я зараз звернуся до всіх народних депутатів, щоб тижневий заробіток вони перерахували у відповідні фонди для подолання наслідків катастрофи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи отримають народні депутати зарплату за сьогоднішній робочий день, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я думаю, що вже стільки депутатам заплатили, що вони якось зі своїх коштів компенсують».