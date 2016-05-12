Постпред України при ООН звинуватив РФ у тероризмі та пропаганді "русского мира"

Він заявив, що войовничі екстремістські ідеології несуть серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці і рішуче засудив безчинства ІДІЛ та "Аль-Каїди", передає Центр новин ООН.

"Незважаючи на недавні успіхи в боротьбі з міжнародними терористичними погрозами, особливо в тому, що стосується протидії фінансуванню терористичних організацій з деяких джерел, все ще бракує злагодженості у протидії їхній пропаганді, у здійсненні відповідних резолюцій Ради Безпеки", - сказав Єльченко.

Він закликав спільними зусиллями урядів, громадянського суспільства та приватного сектору протидіяти використання терористичними угрупованнями інтернету і соціальних мереж для залучення до своїх лав нових бійців та пошуку ресурсів для фінансування своєї діяльності.

Заявивши, що міжнародне право вимагає від держав не вдаватися до актів тероризму і запобігати їм, посол України сказав, що вже більше двох років його країна "страждає від агресії свого сусіда Російської Федерації".

"Росія тимчасово окупувала і незаконно анексувала території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя - і продовжує ворожі підривні дії на Донбасі", - заявив Єльченко.

Він сказав, що "Росія використовує широкий спектр технологій гібридної війни, включаючи фінансування тероризму для поширення ідеології так званого "русского мира".

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"Ця неоімперіалістичні ідеологія не припиняє, а заохочує порушення міжнародного права, прав людини, скоєння серйозних злочинів, у тому числі терористичних актів", - заявив постпред України.

За словами Єльченка, одним з ключових елементів "гібридної агресії проти України" є "пропаганда, поширювана контрольованими державою засобами масової інформації". Він додав, що "ця гібридна пропаганда, основана на радянському і царському досвід та інших тоталітарних концепціях, продовжує успішно впливати, насамперед, і, в основному, на молодь".

Постійний представник України сказав, що є повідомлення про випадки участі підлітків у діях терористичних організацій так званих "ДНР" і "ЛНР", в неодноразових нападах на цивільних осіб в деяких районах Донецької і Луганської областей України, використовуючи зброю і боєприпаси, поставлені Російською Федерацією".

Єльченко закликав, поряд із зусиллями з виявлення соціальних, культурних, релігійних та інших корінних причин войовничого екстремізму і тероризму, звернути увагу на такі феномени, як державна пропаганда нетерпимості та ненависті, а також на інформаційні війни, які нерідко стають частиною гібридних військових дій.

Також він закликав приділяти належну увагу жертвам терору. Постпред України при ООН висловився за проголошення Міжнародного дня пам'яті жертв терористичних актів.