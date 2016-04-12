Цеголко: російські спецслужби намагалися організувати фейкове інтерв'ю з Порошенком

Про це на своїй сторінці в Facebook поінформував прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"З допомогою фальшивого листа вони спробували організувати інтерв’ю американській газеті The New York Times від імені Президента України. На фальшивому бланку подали телефони та електронні адреси своїх агентів, провели переговори і навіть телефоном озвучили «відповіді» на питання", - йдеться в повідомленні.

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Цеголко також висловив вдячність журналістам The New York Times за те, що вони перевірили достовірність запису у справжній прес-службі "і фейкове інтерв’ю не потрапило на шпальти".

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку президента, стаття у виданні The New York Times, де йшлося про необхідність терміново призначити нового генпрокурора та почати справжню боротьбу із корупцією, є елементом "гібридної війни" з дискредитації України.

Нагадаємо, у матеріалі йшлося про те, що якщо президент Петро Порошенко і парламент не погодяться призначити реальних бійців з корупцією і впровадити серйозну судову реформу, ситуація з корупцією, не зміниться.