Українські хакери розкрили структуру "міністерства пропаганди "ДНР" (документи)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Було скачено понад 7 терабайт внутрішніх документів бананових республік. Вся інформація передана для аналізу і використання в роботі СБУ, МВС та іншим компетентним службам України", - наголошується у повідомленні.

Геращенко розповів, що в "ДНР" за сприяння фахівців з Кремля за 2014-2015 рр. була створена потужна пропагандистська машина зі штатом у 120 осіб і бюджетом, що в десятки разів перевищує бюджет Міністерства інформаційної політики України.

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Крім того, радник міністра внутрішніх справ опублікував структуру "міністерства пропаганди "ДНР" і список його співробітників.

Нагадаємо, раніше українські хакери отримали доступ до матеріалів, що підтверджує присутність російської військової техніки на поширюваних ними ж відео "навчань міністерства оборони ДНР".