Українські хакери розкрили структуру "міністерства пропаганди "ДНР" (документи)
Місяць тому група українських хакерів проникла і обвалила зсередини всю інформаційну систему "ДНР/ЛНР".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
"Було скачено понад 7 терабайт внутрішніх документів бананових республік. Вся інформація передана для аналізу і використання в роботі СБУ, МВС та іншим компетентним службам України", - наголошується у повідомленні.
Геращенко розповів, що в "ДНР" за сприяння фахівців з Кремля за 2014-2015 рр. була створена потужна пропагандистська машина зі штатом у 120 осіб і бюджетом, що в десятки разів перевищує бюджет Міністерства інформаційної політики України.
Читайте такожУкраїнські хакери зламали популярний пропагандистський сайт терористів (відео)
Крім того, радник міністра внутрішніх справ опублікував структуру "міністерства пропаганди "ДНР" і список його співробітників.
Нагадаємо, раніше українські хакери отримали доступ до матеріалів, що підтверджує присутність російської військової техніки на поширюваних ними ж відео "навчань міністерства оборони ДНР".