Чубаров очікує, що кримська автономія в Конституції буде ґрунтуватися на праві кримських татар на самовизначення
Голова Меджлісу, народний депутат України, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров заявляє, що очікує внесення змін до Конституції України із закріпленням кримської автономії як заснованої на основі права на самовизначення кримськотатарського народу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на брифінгу "Крим і кримські татари: наслідки депортації 1944 року та загрози окупації 2014 року. Роль України і міжнародної спільноти у захисті невід’ємних прав кримськотатарського народу".
"Президент України мав би вже дати публічне доручення Конституційній комісії, яка діє..., для того, щоб у її складі була створена робоча група щодо підготовки змін до розділу 10 Конституції України. Розділ називається "Автономна Республіка Крим". Ми виходимо з того, що у цьому розділі має дуже чітко бути виписано, що кримська автономія утворюється на основі права кримськотатарського народу на самовизначення у складі української держави", - заявив Чубаров.
Голова Меджлісу наголосив, що "таке пряме доручення і така угода - вона відкриває шлях до розгляду Верховною Радою України законодавчих проектів, які будуть доповнювати такі статті, які будуть внесені до Конституції України, у тому числі щодо ухвалення закону про статус кримськотатарського народу і про інші аспекти кримського життя, але вже після деокупації півострова".
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