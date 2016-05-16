Чубаров очікує, що кримська автономія в Конституції буде ґрунтуватися на праві кримських татар на самовизначення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на брифінгу "Крим і кримські татари: наслідки депортації 1944 року та загрози окупації 2014 року. Роль України і міжнародної спільноти у захисті невід’ємних прав кримськотатарського народу".

"Президент України мав би вже дати публічне доручення Конституційній комісії, яка діє..., для того, щоб у її складі була створена робоча група щодо підготовки змін до розділу 10 Конституції України. Розділ називається "Автономна Республіка Крим". Ми виходимо з того, що у цьому розділі має дуже чітко бути виписано, що кримська автономія утворюється на основі права кримськотатарського народу на самовизначення у складі української держави", - заявив Чубаров.

Голова Меджлісу наголосив, що "таке пряме доручення і така угода - вона відкриває шлях до розгляду Верховною Радою України законодавчих проектів, які будуть доповнювати такі статті, які будуть внесені до Конституції України, у тому числі щодо ухвалення закону про статус кримськотатарського народу і про інші аспекти кримського життя, але вже після деокупації півострова".

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