БПП: Перші антиофшорні законопроекти представлять у ВР вже 20 травня

Про це сьогодні, 16 травня, повідомила журналістам голова робочої групи з питань підготовки антиофшорного законодавства, народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ніна Южаніна, повідомляється на сайті політсили.

"Ми провели два повноцінних засідання, за участю близько 60 експертів, представників асоціацій та бізнесу. Предметом нашої роботи є пакет законопроектів, які пов’язані з унеможливленням розмивання податкової бази в Україні. Ми вже обговорили законопроект, що стосується одноразового декларування, про внесення змін до законодавства щодо валютної лібералізації в цій частині. Вважаю, що тексти цих законопроектів буде остаточно погоджено на засіданні робочої групи у п’ятницю", - повідомила Ніна Южаніна.

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"Концепція з вирішення проблеми підтримана всіма учасниками робочої групи. Заяви Юлії Тимошенко, щодо нерозгляду її законопроектів, не відповідають дійсності. Законопроекти 4380 і 4381 розглядаються в комітеті Верховної Ради, навіть незважаючи на те, що більшість членів комітету проголосували за невключення в порядок денний цієї сесії даних законопроектів", - заявила Южаніна.