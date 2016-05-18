Начальник Генштабу ЗСУ Муженко в НАТО говоритиме про зброю для України

Як повідомив Муженко в інтерв'ю УНІАН, відповідна зустріч має відбутися у четвер в штаб-квартирі НАТО.

"Ми обов'язково будемо обговорювати питання надання зброї Україні - в яких обсягах та яке озброєння може бути нам надано найближчим часом та у перспективі", - сказав він.

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Начальник ГШ ЗСУ уточнив, що мова йде про озброєння, "починаючи із засобів розвідки, закінчуючи протитанковим озброєнням, включаючи радарні системи, засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби), засоби зв'язку і ряд інших".

Крім того, Муженко повідомив, що в рамках засідання Військового комітету НАТО проінформує колег з країн-членів альянсу про ситуацію в Україні. "Ми хочемо розуміння тієї небезпеки, яка сьогодні існує для України і, відповідно, розуміння необхідності підтримати Україну в такий тяжкий для неї час", - наголосив він.