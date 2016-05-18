Королева Єлизавета ІІ запевняє, що уряд Великобританії продовжить допомагати Україні

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у Facebook.

Королева Єлизавета ІІ відкрила нову сесію британського парламенту і під час звернення до парламентаріїв окреслила пріоритети для свого уряду, зокрема щодо України.

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"Мій уряд і надалі працюватиме над вирішенням конфлікту в Україні", - зазначила вона.

Водночас посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф роз'яснила найголовніші пріоритети в роботі посольства на цей рік у розміщеному в Facebook відео.

Гоф наголосила, що Велика Британія хоче бачити Україну процвітаючою, стабільною та захищеною країною на європейському континенті.

Британія співпрацюватиме з міжнародними партнерами для сприяння вирішенню конфлікту на сході України, а також проводитиме військові навчання для українських військових та допомагатиме у реформуванні українських Збройних сил, продовжуватиме здійснювати гуманітарну та миротворчу роботу. Британія працюватиме і надалі у просуванні свого впливу та цінностей для підтримання української територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

"Ми працюватимемо, щоб побороти корупцію та підтримати реформаторів, які докладають зусилля для побудови процвітаючого і демократичного майбутнього у цьому регіоні", - заявила Гоф.