Королева Єлизавета ІІ запевняє, що уряд Великобританії продовжить допомагати Україні
Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ запевняє, що уряд її країни продовжить допомагати Україні.
Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні у Facebook.
Королева Єлизавета ІІ відкрила нову сесію британського парламенту і під час звернення до парламентаріїв окреслила пріоритети для свого уряду, зокрема щодо України.
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"Мій уряд і надалі працюватиме над вирішенням конфлікту в Україні", - зазначила вона.
Водночас посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф роз'яснила найголовніші пріоритети в роботі посольства на цей рік у розміщеному в Facebook відео.
Британія співпрацюватиме з міжнародними партнерами для сприяння вирішенню конфлікту на сході України, а також проводитиме військові навчання для українських військових та допомагатиме у реформуванні українських Збройних сил, продовжуватиме здійснювати гуманітарну та миротворчу роботу. Британія працюватиме і надалі у просуванні свого впливу та цінностей для підтримання української територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.
"Ми працюватимемо, щоб побороти корупцію та підтримати реформаторів, які докладають зусилля для побудови процвітаючого і демократичного майбутнього у цьому регіоні", - заявила Гоф.