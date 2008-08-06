Ющенко ввів у дію рішення РНБО щодо вугільної промисловості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 травня ц.р. «Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості і невідкладні заходи з підвищення безпеки праці в цій галузі».

Рішення введено в дію указом Президента № 685/2008 від 5 серпня.

Згідно з документом, РНБО визнала нинішній стан промислової безпеки у вугільній промисловості держави і охорони праці шахтарів незадовільним, а існуючу систему державного управління, координації і регулювання відносин між суб`єктами господарювання в цій галузі такою, що неповною мірою відповідає інтересам забезпечення енергетичної безпеки держави.

Зокрема, Рада звертає увагу на непропорційність введення в експлуатацію нових потужностей у вугільній промисловості і рівня їх вибуття і закриття. Також РНБО констатує низькі темпи модернізації та переоснащення вугільного виробництва і неефективне використання державних коштів для розвитку галузі.

У зв`язку з цим РНБО доручила Кабінету міністрів України забезпечити до кінця третього кварталу 2008 року розробку і внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроектів про:

- особливості ліквідації підприємств вугільної і гірничодобувної галузі;

- принципи функціонування ринку вугілля, передбачивши, зокрема, впровадження продажу вугільної продукції на біржових торгах, визначення правил і специфіки укладання біржових контрактів, упровадження відкритих аукціонів з продажу вугільної продукції;

- метановугільних родовищах, передбачивши, зокрема, заходи щодо стимулювання залучення інвестицій для дегазації вугільних пластів, видобутку і використання газу метану;

- внесення змін до Закону України «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо виключення зі сфери дії даного закону відносин, пов`язаних зі здійсненням державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення і гірничого нагляду;

- внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю і про охорону праці, про надра, нормативні акти про зберігання, використання і облік вибухових матеріалів в галузях промисловості і на об`єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

- внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», передбачивши, зокрема, обов`язок працедавця у разі допущення надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня (аварій), які призвели до загибелі людей або погіршення їхнього здоров`я, відшкодувати у порядку зворотної вимоги (регресу) витрати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, вдосконалення механізму економічного стимулювання працедавців для забезпечення промислової безпеки;

- особливості приватизації вугледобувних підприємств, передбачивши, зокрема, механізми залучення недержавних інвестицій і забезпечення дотримання інвесторами вугледобувних підприємств умов договорів купівлі-продажу об`єктів приватизації, узгоджених обсягів участі в забезпеченні паливно-енергетичного балансу держави;

- особливості державної підтримки вугільної промисловості, передбачивши, зокрема, врегулювання процедури фінансової санації та вдосконалення механізму державного субсидування вугледобувних підприємств державного сектора з урахуванням норм і вимог СОТ і ЄС;

Крім того, Кабміну доручено, забезпечити супровід у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на підвищення престижності шахтарської праці, а також уточнити Концепцію реформування вугільної галузі, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 року № 737-р.

Зокрема РНБО пропонує Кабміну передбачити в Концепції:

- проведення впродовж трьох місяців інвентаризації вугледобувних підприємств з метою визначення перспективних і неперспективних шахт;

- упровадження комплексу ресурсозабезпечуючих заходів щодо подальшої реструктуризації вугільної промисловості (закриття безперспективних і реконструкція, модернізація і технічне переоснащення перспективних шахт, будівництво нових рентабельних шахт) і забезпечення прозорості цього процесу;

- заходи щодо державної підтримки вугледобувних підприємств, які залишаються в державній власності, передбачивши, зокрема, докорінне технологічне оновлення їх основних фондів і устаткування сучасними системами безпеки;

- впорядковування соціальних пільг і гарантій для працівників вугільної промисловості з чітким визначенням відповідальності держави і працедавців.

Крім того, уряду доручено до 15 вересня представити РНБО звіт про результати роботи урядових комісій з розслідування причин і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які сталися на шахтах за останні півроку, і про впроваджені Кабінетом міністрів України комплексні заходи щодо усунення причин виникнення таких аварій.

Також уряду спільно з Волинською, Донецькою, Дніпропетровською, Луганською і Львівською обласними державними адміністраціями рекомендовано відпрацювати питання щодо детінізації діяльності з видобутку вугілля на виходах пластів («копанки») і спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру на здійснення такого виду діяльності, зокрема отримання відповідної геологічної інформації.