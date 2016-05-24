У Харкові суд продовжив арешт Штепи та оголосив тривалу перерву

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 24 травня, ухвалив Червонозаводський райсуд Харкова.

За даними прокуратури, під час сьогоднішнього засідання були допитані два свідки захисту. Наступне засідання призначене на 11:00 8 липня.

"Така тривала перерва пов'язана з відпусткою судді", - додали у прокуратурі.

Читайте такожШтепа у суді погрожувала голодуванням і бунтом мешканців Слов'янська (відео)

Довідка УНІАН. Колишнього міського голову Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. Їй інкримінують заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп та організацій. Оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.