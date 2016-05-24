Масове оновлення військового флоту необхідне і потребує істотного збільшення бюджетних витрат - нардеп

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук, коментуючи заяву представниці Міноборони про те, що Україна планується кардинально оновити корабельний склад Військово-Морських Сил і побудувати близько 30 бойових кораблів і катерів до 2020 року.

"Названа Міноборони кількість нових кораблів дійсно необхідна для захисту України з моря. Зараз ВМСУ налічують близько 8 бойових кораблів та катерів і кількадесят допоміжних суден. Причому частина з них - дуже старі. Цього не вистачить ані для протидії Чорноморському флотові Росії (в якого більше 30 бойових одиниць), ані для виконання конкретних завдань з оборони узбережжя та захисту судноплавства. Тим паче, Україна втратила ракетний боєкомплект для більшості своїх кораблів під час окупації Криму, а нових ракет не виробляє. Отже, навіть умовно дієздатні українські кораблі треба терміново міняти, щоб флот міг використовувати якісь нові ракетні системи. Інакше будемо втрачати кораблі й моряків, як це вже було 2014-го року біля Маріуполя" - пояснив Тетерук.

Водночас, наголосив він, заплановане Міністерством оборони масове будівництво флоту вимагає подальшого щорічного збільшення бюджетних витрат на оборону в обсягах, заданих урядом Арсенія Яценюка в 2014-2016 роках.

"Заявлений Міноборони темп будівництва флоту, - 30 одиниць за 4 роки, - вимагає різкого збільшення фінансування державного оборонного замовлення. Вартість одного лише стартового корабля проекту "Український корвет" (проект 58250) - близько 8 мільярдів гривень. І це ще корабель, який будується з 2011 року і зараз готовий лише на 17%. Ми в профільному парламентському комітеті регулярно заслуховуємо питання цього багатостраждального корвету. Щоб збудувати не один цей корвет, а необхідні десятки - треба щороку збільшувати оборонні видатки з бюджету мінімум на 50%, як це робив прем’єр Яценюк. А ще ж треба надалі підвищувати зарплати військовим. Бо нові сучасні типи кораблів потребуватимуть навчених з нуля офіцерів і мічманів "- сказав Андрій Тетерук.

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Для зменшення витрат на масоване оновлення ВМСУ, відзначив він, необхідно домагатися безоплатного передання Україні вживаних кораблів та систем озброєння країнами НАТО.

"Країни НАТО насправді мають бути зацікавлені в наданні Україні летальної зброї - адже ми у війні з Росією захищаємо всю Європу, весь цивілізований світ. І якраз передання вживаних військових кораблів США, Німеччини, Скандинавії біднішим членам НАТО є дуже поширеною практикою. Саме так створювалися ВМС балтійських країн, Румунії, Болгарії після їх вступу до НАТО. Треба просити, вимагати, насамперед ті типи кораблів і зброї, які ми самі не зможемо швидко запустити у виробництво. Це істотна економія і для українського бюджету, і для західного. Адже в НАТО є сотні відносно нових кораблів, які вони хочуть продати на метал, щоб зменшити експлуатаційні витрати й фонд зарплати морякам. Сполучені Штати мають більше законсервованих кораблів, ніж влізе в усі наші військово-морські бази", - зауважив Андрій Тетерук.

Довідково: Андрій Тетерук - професійний військовий, пройшов шлях від командира взводу в Сухопутних Військах та Внутрішніх Військах МВС до начальника штабу миротворчої місії України в Косовому. Під час АТО повернувся з цивільного бізнесу, створив батальйон особливого призначення "Миротворець". Полковник поліції.

Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради. Член Військової Ради "Народного фронту".