Ющенко пообіцяв постраждалим, що все буде краще, ніж було
За три місяці...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє постраждалих від стихії мешканців Тернопільської області, що за три місяці їхні оселі будуть відбудовані.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав, спілкуючись сьогодні із жителями селища Коропець в ході робочої поїздки на Тернопільщину.
«Ми зробимо все, щоб відбудувати ваші садиби та помешкання. Ви побачите своє село, свій край кращими, ніж вони були до стихійного лиха», – сказав Президент.
За його словами, також буде відбудовано важливі об`єкти соціального значення – школи, дитячі садки, лікарні.
Президент також запевнив, що виділених із державного бюджету коштів на ліквідацію наслідків стихії достатньо для проведення необхідних робіт. Головне – використати їх раціонально, підкреслив він.
В.ЮЩЕНКО також додав, що у цій ситуації особливої уваги має бути надано епідеміологічній ситуації в області. Нині у підтоплених районах працюють групи санітарно-епідеміологічної служби.
Під час поїздки главу держави супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ.