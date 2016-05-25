Державні секретарі в Україні почнуть працювати вже восени - Шимків

Про це сьогодні, 24 травня, в ефірі 5 каналу повідомив заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків.

Посадовець розповів, що зараз формується конкурсна комісія, а далі триватиме відбір кандидатур. На запитання чи з'являться такі посади вже восени цього року, він відповів: "Я впевнений, що так".

Також Шимків нагадав, що новий закон про Державну службу приймався більше року.

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"Він проголосований був, підписаний в грудні минулого року, і от зараз перший квартал – ухвалена частина необхідних підзаконних актів, які дозволяють рухатися. Повністю закон вступив в силу 1 травня. І досить цікаво, як деякі державні органи реагують", – наголосив він.