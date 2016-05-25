Новий імпульс в диверсифікації постачальників ядерного палива був започаткований минулим урядом - депутат
Збільшення поставок ядерного палива американської компанії Westinghouse для українських АЕС стало можливим завдяки успішній реалізації стратегії енергетичної незалежності від Росії, яку ефективно впроваджував уряд Арсенія Яценюка.
Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Наталія Кацер-Бучковська.
Так вона прокоментувала інформацію про те, що "Южно-Українська АЕС" суттєво зменшила використання ядерного палива російського виробництва - на користь модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse. 19 травня до активної зони реактора третього енергоблока "Южно-Української" АЕС було завантажено 83 паливні збірки Westinghouse.
"Один з найважливіших кроків до енергетичної незалежності від Росії, які встиг зробити уряд Яценюка, - суттєве розширення програми диверсифікації імпорту ядерного палива в Україну. За два роки прем’єрства Яценюка вдалося значно зменшити споживання палива російської компанії "ТВЕЛ". Цей постачальник був спершу 100-відсотковим монополістом на українському ринку ядерного палива, а згодом - 11 років успішно обмежував спроби його диверсифікації", - зазначила вона.
Завдяки курсові Арсенія Яценюка на енергетичну незалежність, пояснила парламентар, збільшилася кількість енергоблоків, в яких заплановано використання західного палива та технологій.
"Українська влада продемонструвала політичну волю - і в лютому цього року на Запорізьку АЕС надійшли перші партії палива від Westinghouse. Раніше було денонсовано угоду між Україною і Російською Федерацією щодо добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС. Зараз на "Южно-Українській АЕС" будуть використовувати менше палива виробництва "ТВЕЛ", і більше тепловиділяючих збірок західного виробництва. Завдяки позиції Яценюка та фракції "Народного фронту" у Верховній Раді, Україна позбувається ще одного аспекту енергетичної залежності від Росії", - наголосила Наталія Кацер-Бучковська.