Новий імпульс в диверсифікації постачальників ядерного палива був започаткований минулим урядом - депутат

Про це заявила народний депутат фракції "Народний фронт", член Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Наталія Кацер-Бучковська.

Так вона прокоментувала інформацію про те, що "Южно-Українська АЕС" суттєво зменшила використання ядерного палива російського виробництва - на користь модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse. 19 травня до активної зони реактора третього енергоблока "Южно-Української" АЕС було завантажено 83 паливні збірки Westinghouse.

"Один з найважливіших кроків до енергетичної незалежності від Росії, які встиг зробити уряд Яценюка, - суттєве розширення програми диверсифікації імпорту ядерного палива в Україну. За два роки прем’єрства Яценюка вдалося значно зменшити споживання палива російської компанії "ТВЕЛ". Цей постачальник був спершу 100-відсотковим монополістом на українському ринку ядерного палива, а згодом - 11 років успішно обмежував спроби його диверсифікації", - зазначила вона.

Завдяки курсові Арсенія Яценюка на енергетичну незалежність, пояснила парламентар, збільшилася кількість енергоблоків, в яких заплановано використання західного палива та технологій.

"Українська влада продемонструвала політичну волю - і в лютому цього року на Запорізьку АЕС надійшли перші партії палива від Westinghouse. Раніше було денонсовано угоду між Україною і Російською Федерацією щодо добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС. Зараз на "Южно-Українській АЕС" будуть використовувати менше палива виробництва "ТВЕЛ", і більше тепловиділяючих збірок західного виробництва. Завдяки позиції Яценюка та фракції "Народного фронту" у Верховній Раді, Україна позбувається ще одного аспекту енергетичної залежності від Росії", - наголосила Наталія Кацер-Бучковська.