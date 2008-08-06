Ющенко вимагає перевірити, як Тимошенко боролася з паводками

Генеральна прокуратура України має терміново здійснити перевірку стану додержання законності під час фінансування Кабінетом міністрів України у 2008 році протипаводкових заходів у Карпатському регіоні на виконання відповідних державних і регіональних програм.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі Президента України на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

За результатами перевірки генпрокурор має поінформувати главу держави особисто.