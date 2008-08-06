Губернатор Закарпаття гнівно відкидає заяву Томенка

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ заперечує інформацію народного депутата Миколи ТОМЕНКА (БЮТ) про припинення у постраждалих районах відновлювальних робіт відразу після від’їзду Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв’язків із громадськістю облдержадміністрації.

“Можна було б, звичайно, залишити поза увагою чергову заяву від пана ТОМЕНКА, якби не йшлося про такі серйозні речі і про людей, які, ризикуючи своїм життям, рятували закарпатців і зараз працюють, не знаючи сну і відпочинку”, - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначив О.ГАВАШІ, саме БЮТ – політичну силу, яка зараз при владі, представляють народні депутати М.ТОМЕНКО і Олександр КЕМЕНЯШ, і “де вони були, коли уряд не виділяв кошти для Закарпаття”. “А чи бачили мешканці потерпілих міст і сіл цих панів, коли Закарпаття заливала вода і треба було рятувати і захищати людей? Ні тоді, ні пізніше цих нардепів там не бачили. Зате вони приїхали зараз, коли все минулось”, - сказав губернатор Закарпатті.

На жаль, підкреслив О.ГАВАШІ, “біда, що спіткала сьогодні українців, все більше стає розмінною монетою в політичних іграх нечистих на руку політиків”. “Вони вміють говорити і обіцяти. Але що залишається за фасадом цих гарних слів? На превеликий жаль, чистої води піар…”, - зазначив він.

О.ГАВАШІ також нагадав, що Закарпаття втретє за останнє десятиліття випробовує стихія. Цього разу, додав він, вдалося уникнути тих катастрофічних збитків, які мали 1998-го і 2001-го років. Тому, за словами губернатора, висновок один: за роки, що минули від попередніх паводків, область зробила дуже багато у плані протипаводкового захисту. Однак, підкреслив він, ще більше можна було зробити, якби державна протипаводкова програма "Тиса" фінансувалася у повних обсягах.

За його даними, за уряду Юлії ТИМОШЕНКО “маємо значне недофінансування: так, у 2007 році область отримала на 26 млн. грн. менше запланованого, у 2008 році програма профінансована лише на 40% – із 204,3 мільйона заплановано лише 80,9 мільйона, з яких на сьогодні надійшло лише 39 мільйонів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.ТОМЕНКО заявив, що 5 серпня на Закарпатті відразу після від’їзду Президента припинилися усі активні відновлювальні роботи.

У зв’язку з цим він підкреслив, що “необхідно припинити циркові вистави, коли за годину після від’їзду Президента з постраждалих територій зникають представники МНС, будівельники та транспортники, залишивши після себе дві зариті труби в річці та капсулу - фундамент майбутнього будинку”.

М.ТОМЕНКО наголосив, що сьогодні, перебуваючи в селі Ясіня Рахівського району разом з депутатом від БЮТ Олександром КЕМЕНЯШОМ, не побачив проведення жодних відновлювальних робіт. “Велике здивування у нас та у мешканців села викликав той факт, що після від’їзду Президента сотні працівників МНС, транспорту та будівельники на наступний день зникли. Можливо, вони поїхали за Президентом в іншу область?”, - сказав народний депутат.