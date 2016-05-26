Київ порушує питання звільнення інших ув'язнених в РФ українців, тема обговорюється - Кремль

Про це журналістам заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Безумовно, в контактах українська сторона порушує питання по конкретних прізвищах. Ця тема обговорюється", - сказав представник Кремля.

Пєсков зазначив, що мова йде про українських громадян, які відбувають покарання на території РФ.

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"Цих громадян жодним чином, власне як і Савченко, не можна було підводити під категорію тих осіб, які згадані в "Мінських угодах", - додав прес-секретар президента.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що він очікує прогресу в питанні звільнення українських заручників в Росії і на окупованих територіях Донбасу протягом трьох-чотирьох тижнів, не пізніше.