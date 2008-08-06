Ющенко: щодо лісового господарства потрібна нова філософія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір порушити питання про заборону промислової вирубки лісу на територіях, що були затоплені внаслідок стихії цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції у Могилів-Подільському за підсумками його поїздок до усіх 6 регіонів, постраждалих внаслідок стихії.

Президент підкреслив, що необхідно запровадити нову філософію по відношенню до лісового господарства в цих регіонах.

Також він висловився за реформування лісової галузі. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що втрати від повені були б набагато меншими, якби у цій галузі велась продумана політика.

Тому, на його переконання, в західних областях має здійснюватися виключно санітарна вирубка лісу.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що доручив прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО провести спеціальне засідання уряду, на якому виробити нову політику ведення лісового господарства і запропонувати її для розгляду на засіданні РНБО.

Крім того, глава держави звернув увагу на недоліки екологічної політики держави. Він також вважає, що недбале ставлення до екології, в тому числі ставлення місцевої влади до безпеки скотомогильників, смітників посилило небезпечність наслідків повені – поставило під загрозу епідемічний стан у постраждалих від стихії регіонах.