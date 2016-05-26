Фейгін: Справа Савченко - це історія злочину Російської держави

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Нам вдалося створити передумови для подальшого обміну Надії Вікторівни. Наше завдання як політичних захисників полягало, перш за все, у створенні додаткових умов і додаткових можливостей для того, щоб політики високого рівня, насамперед, глави держав, і України, і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, могли за допомогою міжнародного тиску домогтися від президента Путіна того, щоб Савченко було повернуто на батьківщину. Говорити про те, про що ми говорили багато разів, - що Савченко не винна, по-моєму, немає абсолютно сенсу. Зрозуміло, це історія не кримінального злочину Надії Савченко, це історія злочину Російської держави проти Надії Савченко», - сказав Фейгін.

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Адвокат пояснив, що справа в тому, що все, що відбувалося у період попереднього слідства і подальшого суду, лише довело правоту сторони захисту і самої Савченко.

«Будучи символом війни на Донбасі, яким стала Надія Вікторівна, ця справа довела те, що в Росії відсутній суд, у Росії фабрикуються справи, у Росії є політв'язні, і тепер українські політв'язні - як певна окрема субстанція, крім тих росіян, яких притягали до політичної відповідальності. Все це асоціюється з режимом Володимира Путіна. Росія в нинішньому вигляді - це авторитарна держава», - підкреслив Фейгін.