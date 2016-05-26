"Проспала зустріч на Майдані, п'ю чай з бутербродами": Савченко розповіла, як почала перший день на волі

Про це пишуть "Вести".

«В 10 ранку я вже повинна була спілкуватися з людьми на Майдані прощатися із загиблими бійцями батальйону "Айдар". Але я проспала - консул України, який їхав в РФ, повинен був забрати передачі для наших хлопців, приїхав аж о 5 ранку», - сказала Савченко.

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«Тому зараз курю на кухні, п'ю чай з бутербродами - і швидко їду», - додала вона.

Раніше подруга Савченко повідомила, що ніч у льотчиці пройшла в дівочих посиденьках.