На Банковій вважають, що проекти реформ мають проходити у міністерствах за один тиждень

Про це повідомив представник президента в Кабміні, перший заступник Голови АП Віталій Ковальчук під час презентації Плану пріоритетних дій Уряду на засіданні Національної ради реформ.

За словами Ковальчука, через надмірно забюрократизований процес узгоджень та міжвідомчий формалізм, реалізація запропонованого Плану дій Уряду буде суттєво гальмуватися.

«Тому слід негайно запровадити «зелений коридор» погодження реформаторських законопроектів всередині Кабінету міністрів, скоротивши строки їх розгляду кожним міністерством з одного місяця до одного тижня. Міжвідомчі непорозуміння, якщо виникатимуть, повинні вирішуватись на рівні віце-прем'єр-міністрів України та урядових комітетів», - заначив Віталій Ковальчук.

Читайте такожГройсман: Уряд налаштований на проведення структурних і системних реформТакож, за його словами, оцінювати реформаторські досягнення Кабміну мають незалежні експерти, а не чиновники.

За його словами, наразі в Україні склалася потужна експерта спільнота здатна неупереджено та кваліфіковано оцінити результати провадження міністерствами реформ. «Пропоную створити на майданчику Національної ради реформ незалежну моніторингову експертну групу, яка проводитиме на постійній основі аудит стану виконання Плану дій Уряду», – зазначив Віталій Ковальчук.

Зі свого боку, на думку Ковальчука, Уряд, має раз на місяць заслуховувати результати цього моніторингу та приймати оперативні рішення для виправлення проблемних питань. «Упевнений, це сприятиме досягненню задекларованих Урядом цілей», – підсумував він.

Як відомо, Кабінет міністрів сформував план дій Уряду на 2016 рік, якій було презентовано 25 травня на засіданні Національної ради реформ.