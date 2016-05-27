Савченко: Робитиму для України те, що буде найбільш корисно

Про це вона заявила на першій після свого звільнення прес-конференції, що проходить у малому залі палацу "Україна".

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"Я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю літати, я дуже хочу літати... Але я робитиму для України там і те, що буде найбільш корисно… Ви багато писали мені, ви багато маєте сподівань на мене… Мені байдуже, де захищати України. Я піду в поле, якщо завтра почнеться гарячий бій, і стану в перші ряди... Якщо я більше потрібна тут, я прикладу усіх зусиль, щоб зробити все можливе тут… Скільки зможу зробити для України, поки я жива, стільки я зроблю", - сказала Савченко.

Також вона заявила, що планує у вівторок, 31 травня, прийти на роботу до Верховної Ради і зняти плакат зі своїм фото, що висить у сесійній залі.