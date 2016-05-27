Савченко: Робитиму для України те, що буде найбільш корисно
Українська льотчиця та народний депутат Надія Савченко розповіла, що більш за все їй хочеться літати, але заради України вона готова робити те, що необхідно.
Про це вона заявила на першій після свого звільнення прес-конференції, що проходить у малому залі палацу "Україна".
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"Я дуже люблю свою роботу. Я дуже люблю літати, я дуже хочу літати... Але я робитиму для України там і те, що буде найбільш корисно… Ви багато писали мені, ви багато маєте сподівань на мене… Мені байдуже, де захищати України. Я піду в поле, якщо завтра почнеться гарячий бій, і стану в перші ряди... Якщо я більше потрібна тут, я прикладу усіх зусиль, щоб зробити все можливе тут… Скільки зможу зробити для України, поки я жива, стільки я зроблю", - сказала Савченко.
Також вона заявила, що планує у вівторок, 31 травня, прийти на роботу до Верховної Ради і зняти плакат зі своїм фото, що висить у сесійній залі.