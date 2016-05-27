Україна планує розширити "список Савченко" - Клімкін

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає РБК-Україна.

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"У нас є список. Ми його зараз будемо розширювати", - заявив Клімкін.

Міністр зазначив, що це пов'язано з винесенням в Чечні вироку українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

За його словами, паралельно ведуться переговори з Росією щодо обміну українських політв'язнів на затриманих в Україні російських військових.