Україна ввела персональні санкції проти російських пропагандистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент підписав Указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про деякі персональні спеціальні обмежувальні заходи (санкції)".

Указом президент увів у дію рішення РНБО, яким до 31 грудня 2017 року застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та порушують права і свободи громадянина, призводять до окупації територій та створюють перешкоди для повноцінної реалізацій громадянами України належних прав і свобод.

В переліку осіб, які потрапили до санкційного списку, зокрема, генеральний директор телекомпанії "Первый канал" Костянтин Ернст, головний редактор сайту Novorus.info Андрій Сурков, власник холдингу "Правда.Ру" Вадим Горшенін, генеральний директор інформаційного агентства "ТАСС" Сергій Михайлов, колишній генеральний директор телеканалу LifeNews Ашот Габрелянов, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.

Всього в переліку осіб, які потрапляють під українські санкції, 17 прізвищ.

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Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій та порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних осіб.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.