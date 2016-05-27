Порошенко обговорив з Байденом необхідність посилення санкцій проти РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що віце-президент США привітав президента України зі звільненням із російського полону льотчиці, народного депутата Надії Савченко. Він також відзначив величезну роботу президента задля її повернення до України.

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У свою чергу Порошенко подякував Байдену особисто та президентові США Бараку Обамі за їхній внесок у звільнення Савченко.

Глава Української держави привітав рішення держав «Великої сімки» «щодо продовження санкцій проти Росії за агресію проти України», зауважили у прес-службі.

Президент також відзначив необхідність посилення санкцій через системне переслідування і порушення прав кримських татар та українців в окупованому Росією Криму.

Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі, відзначивши погіршення безпекової складової.

У свою чергу віце-президент США привітав перші реформаторські кроки Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури України.