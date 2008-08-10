Флагман Чорноморського флоту повернувся до порту

Флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії ракетний крейсер "Москва" і сторожовий корабель "Сметливый" зашли в порт Новоросійськ після походу Чорним морем, передає кореспондент РІА Новости. Кораблі стали на рейді.

Як повідомляв УНІАН, угруповання кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії, зокрема флагман флоту ракетний крейсер «Москва», прибули сьогодні в східну частину Чорного моря, до морського кордону Грузії.

МЗС України заявив, що залишає за собою право не пустити назад на свою територію російські кораблі, якщо ті втрутяться в бойові дії, проте заступник керівника МЗС РФ Григорій Карасин зазначив, що ЧФ залишиться в Криму відповідно до чинної угоди до 2017 року, "попри цинічну заяву Києва".