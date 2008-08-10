Грузія вимагає припинити вогонь, Росія не поспішає

Грузинський МЗС вручив російському консулові ноту про припинення з 10-го серпня бойових дій, передає радіостанція "Эхо Москвы".

У ноті грузинського зовнішньополітичного відомства сказано, що збройні сили Грузії припиняють вогонь в Південній Осетії. У ній також стверджується, що всі збройні сили були виведені із зони конфлікту, що грузинська сторона створила гуманітарний коридор і дала можливість населенню і пораненим вийти із зони конфлікту.

МЗС Грузії заявляє, що Грузія готова негайно розпочати переговори з Росією про припинення вогню і по завершенню бойових дій.

Раніше сьогодні заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Анатолій Наговіцин заявив, що в разі згоди грузинської сторони Росія готова негайно розпочати переговорний процес.

Майже одночасно статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасын сказав, що без підписання Грузією договору про незастосування сили щодо Південної Осетії не може йтися про початок переговорів. Він наголосив, що "Грузія повинна відвести війська на лінію 1992 р., передбачену Дагомиськими угодами. Необхідно підписати договір про незастосування сили. Без укладення договору не може йтися про початок переговорів".