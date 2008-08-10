Компартії Росії та України домовилися спільно боротися проти НАТО

Комуністи України і Росії оголосили про створення ініціативної групи з формування Єдиного антинатівського блоку країн СНД.

Про це говориться в переданій УНІАН «Відозві ініціативної групи зі створення Єдиного антинатівського фронту», підписаній головою ЦК КПРФ Геннадієм ЗЮГАНОВИМ, першим секретарем Кримського республіканського комітету КПУ Леонідом ГРАЧЕМ і депутатом Державної думи РФ, адміралом, колишнім командувачем Чорноморського флоту РФ Володимиром КОМОЄДОВИМ.

Автори відозви засуджують президента Грузії Михайла САААШВІЛІ за розв`язування військових дій в Південній Осетії, звинувачують його в руйнуванні міста Цхінвалі, загибелі тисяч жителів Південної Осетії.

На думку авторів документа, «агресивні дії М.СААКАШВІЛІ є безпосередньою складовою його політики з втягування Грузії в євроатлантичні структури, перш за все, в блок НАТО. Військове становище в країні, придушення демократичних свобод, націоналістична істерія, провокація конфлікту з Росією потрібні йому для того, щоб розірвати історичні зв`язки грузинського народу і утягнути Грузію в зону впливу США».

Комуністи вважають, що війна проти Південної Осетії створює привід для подальшої експансії Вашингтона в Закавказзі. Це грає на руку американської адміністрації, що прагне створити мережі військових баз в колишніх республіках СРСР для встановлення контролю над Євразією, захоплення її ресурсної бази, стверджують автори відозви.