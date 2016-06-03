Генпрокуратура збереже напрацювання Сакварелідзе – Теличенко

"Дуже важливо зберегти ті напрацювання, які зробила група Сакварелідзе дотепер. І це обов’язково буде зроблено. Це перші кроки – ідентифікувати людей, з якими працюватимемо. Зібрати, що було зроблено досі, щоб його не втратити і використати в майбутньому", – сказала Валентина Теличенко в ефірі радіо "Свобода".

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Серед своїх завдань Теличенко називає збереження у системі професіоналів і повернення чесних працівників, які були змушені піти з прокуратури.

"Наше завдання знайти тих, хто ще хотів би повернутися і використати їх як прихований потенціал, використати старше покоління, яке, можливо, ще до Ріната Кузьміна пішло із системи, але зберегло досвід, знання, честь", – каже заступник генпрокурора.

Цього тижня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що відомий юрист Валентина Теличенко обійматиме посаду заступника генпрокурора з реформ. За словами Луценка, вона займатиметься проведенням нових конкурсів у місцеві прокуратури, щоб туди прийшли люди, які були поза системою, а також реформою академії прокуратури.