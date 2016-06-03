Луценко заявив, що його друзі не заслуговують на тюрму

Так він відповів на питання ведучого ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", який поцікавився, чи готовий Луценко посадити трьох своїх друзів, кумів, політичних соратників чи хоча б ворогів, передає ТСН.

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"Друзів обирати треба так, щоб їх не приходилося саджати потім в тюрму. Мої друзі не заслуговують на тюрму. Тим не менше, якщо вони скоять злочин, - так", - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про відсутність підстав для внесення до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності.