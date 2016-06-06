Лавров заявив, що пропозиції щодо ОБСЄ на Донбасі "провисають у повітрі"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з фінським колегою.

«Зараз усі українські керівники ставлять в основу ідею про необхідність забезпечити повну тишу, цілковите припинення вогню на тривалий період, перш ніж можна буде вести мову про будь-які вибори», - сказав Лавров.

«Але всі пропозиції, які ми висуваємо – розширення кількості спостерігачів ОБСЄ, розміщення їх на цілодобовій основі в зонах безпеки вздовж лінії розмежування, розміщення їх на такій же основі в зонах складування важкого озброєння, - все це поки що провисає в повітрі», - наголосив він.

Як заявив Лавров, задля забезпечення військових аспектів Мінських домовленостей президент України Петро Порошенко запропонував президенту РФ Володимиру Путіну направити в цей район російських офіцерів, які разом з українськими офіцерами допомагали б вирішувати питання на місцевості.

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«Такий спільний центр було створено, ми виступали, аби в його роботі виступали і «представники Донбасу», і представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Нам здавалося, що це забезпечило б по-справжньому транспарентний і об'єктивний характер тих дій, що їх вживають у регіоні, але українська сторона всіляко блокувала роботу цього механізму, створеного на особисте прохання президента України», - сказав він.

«Зараз українське керівництво і зовсім ставить питання про те, щоб українські і російські офіцери Спільного центру роз'їхалися по різних населених пунктах», - додав Лавров.

Він вважає, що таким чином керівництво України не хоче «мати ефективного механізму виявлення порушень припинення вогню та запобігання таким порушенням».

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Глава МЗС РФ заявив, що влада України відмовляється від діалогу з бойовиками і ставиться до цих людей з «презирством». Зокрема, за його словами, екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк охарактеризував їх словом «нелюди».