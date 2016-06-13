Гройсман: через 10 років Україна буде в Євросоюзі

"В Європейському Союзі. У нас будуть євроскептики та єврооптимісти, але ми будемо в Євросоюзі", - відповів він на запитання про те, де буде Україна через 10 років.

Він також повідомив, що на поточний момент завданням уряду є створення умов для інвестицій в Україну.

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"Завдання уряду - зробити розумні регулювання, зробити систему стабільною, щоб ви могли прогнозувати інвестиції в економіку, - сказав Гройсман. - У мене немає сумнівів у тому, що ми створимо умови, щоб можна було вкладати кошти".

У цьому контексті Гройсман нагадав, що Україна вже прийняла достатню кількість законодавчих ініціатив у сфері протидії корупції й найближчим часом має намір реалізувати судові перетворення, які необхідні для покращення інвестиційного клімату в країні.