Гройсман: через 10 років Україна буде в Євросоюзі
Україна через 10 років буде членом Європейського Союзу, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході 5-го українсько-шведського ділового форуму.
"В Європейському Союзі. У нас будуть євроскептики та єврооптимісти, але ми будемо в Євросоюзі", - відповів він на запитання про те, де буде Україна через 10 років.
Він також повідомив, що на поточний момент завданням уряду є створення умов для інвестицій в Україну.
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"Завдання уряду - зробити розумні регулювання, зробити систему стабільною, щоб ви могли прогнозувати інвестиції в економіку, - сказав Гройсман. - У мене немає сумнівів у тому, що ми створимо умови, щоб можна було вкладати кошти".
У цьому контексті Гройсман нагадав, що Україна вже прийняла достатню кількість законодавчих ініціатив у сфері протидії корупції й найближчим часом має намір реалізувати судові перетворення, які необхідні для покращення інвестиційного клімату в країні.