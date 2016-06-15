Португалія надасть допомогу Міноборони на 200 тисяч євро
Уряд Португалії позитивно розглянув питання щодо надання допомоги українському оборонному відомству на суму 200 тисяч євро.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, про це заявив міністр національної оборони Португалії Жозе Альберто Азередо Лопес під час зустрічі з міністром оборони України генералом армії України Степаном Полтораком у Брюсселі.
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Допомога буде спрямована на підтримку у військово-технічній сфері, лікування поранених у ході АТО військовослужбовців та допомогу у підготовці військ.
Міністр оборони України висловив вдячність за підтримку та сподівання, що у майбутньому співробітництво між Португалією та Україною буде розширено.
"Ми маємо, зокрема, розвивати співробітництво у військово-промисловому комплексі", - наголосив Полторак.
В свою чергу очільник оборонного відомства Португалії підкреслив, що Португалія підтримає українське питання, яке розглядатиметься невдовзі у Варшаві на Саміті країн НАТО.
Нагадаємо, 14 червня розпочався візит міністра оборони України Степана Полторака до Штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Сьогодні міністр зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ештоном Картером, а також візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.