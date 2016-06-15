Голосування за конфіскацію грошей Януковича виявить зрадників в українському парламенті - Тимчук

Про це заявив представник фракції "Народний фронт", член Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що комітет, врахувавши зауваження та пропозиції іноземних партнерів і використавши іноземний досвід, розробив проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення дієвих механізмів, спрямованих на виявлення майна, набутого злочинним чи іншим неправомірним шляхом, запобігання його використанню всупереч інтересам суспільства і держави (реєстр. №4811).

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Тимчук повідомив, що сьогодні профільний комітет першим питанням розгляне відповідний законопроект, а вже в четвер документ буде винесений на голосування у сесійну залу.

Він нагадав, що конфісковані у Януковича кошти мають піти, зокрема, на фінансування Збройних Сил України.

За словами народного депутата, з квітня Міністерство оборони не має можливості фінансувати роботи з ремонту, модернізації бронетехніки, закупівлі новітнього озброєння через відмову депутатів конфіскувати активи екс-президента.

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"Тому сам факт голосування у сесійній залі за цей законопроект стане свого роду індикатором того, як народні депутати, що виходять на парламентську трибуну і розповідають про патріотизм та любов до України, продемонструють свій патріотизм під час реального голосування", - підкреслив Дмитро Тимчук.