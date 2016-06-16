Нардеп Онищенко ще 14 червня полетів до Ніцци - Луценко

Про це заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Еспресо.TV.

"Він з 14 числа відлетів на святкування свого дня народження в Ніццу і це знала спецпрокуратура, коли проводила обшуки", - наголосив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні, 16 червня, направив на розгляд Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив журналістам, що особисто приніс до парламенту це подання.

15 червня Національне антикорупційне бюро передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка. Впродовж учорашнього дня у Києві тривав обшук приміщень народного депутата.

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Онищенка підозрюють у тому, що підконтрольні йому структури реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який було видобуто у результаті спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума у 3 мільярди гривень.