У РПЦ відреагували на звернення ВР про незалежність Української православної церкви від Московського патріархату

Так в РПЦ відреагували на звернення Верховної Ради до вселенського патріарха про надання незалежності церкви України, пише РБК.

«Замість того, щоб займатися своєю прямою роботою - прийняттям законів, що забезпечують захист гідності українців і зміцнення суспільної злагоди, Рада вирішила стати самозваним органом управління між церковними відносинами», - заявив глава синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

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У РПЦ також заявили, що "звернення Ради є прикладом грубого порушення національного та міжнародного права".

Із зверненням до патріарха Константинопольського Варфоломія Верховна Рада звернулася 16 червня. В постанові, за яку проголосували 245 депутатів, його просили визнати недійсним акт вселенського патріарха про приєднання Київської митрополії до Московського патріархату від 1686 року.