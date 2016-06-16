На Тернопільщині помер 9-річний хлопчик

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, хлопець в останні дні хворів віспою.

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У вівторок 14 червня він поскаржився батькам на біль у руці, пояснивши, що вдарився до дверного одвірка, коли вночі вставав до вбиральні. Рідні відвезли хлопчика у лікарню, де його оглянув хірург, запідозривши тріщину.

Школяр повернувся додому, а вже наступного дня батьки помітили великий набряк не тільки на руці, а й на грудній клітці.

Учора в обласну лікарню хлопця привезли уже без свідомості, де менш ніж за годину він помер.

Причиною смерті, як встановили експерти під час розтину, стала закрита травма правої половини грудей та правого плеча, що спричинила набряк м’яких тканин, ендогенну інтоксикацію та танекротизуючий фасцеїт.

За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження, поліцейські з’ясовують всі обставини смерті малолітнього хлопчика.