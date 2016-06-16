У Тернополі сьогодні оголошено траур у зв’язку із загибеллю у Затоці двох учнів та вчителя

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

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У розпорядження сказано, що «траур оголошено у зв'язку із трагічною загибеллю у смт. Затока Одеської області заступника директора з виховної роботи Тернопільської загальноосвітньої школи № 24 Михайла Близнюка 1970 р.н. та учнів ЗОШ №24 Марти Окаринської 2002 р.н. і Віталія Данчишина 2000 р.н.».

14 червня вони купалися у морі. Під час шторму хвиля віднесла дітей у море, вчитель намагався їх врятувати, однак теж втонув.Діти з вчителем поїхали на музичний конкурс.

У День жалоби в Тернополі буде Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності, відмінено розважально-концертні заходи та спортивні змагання.