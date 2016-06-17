Профільний комітет ВР отримав подання щодо зняття недоторканності з Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Він зазначив, що подання надійшло ще вчора, однак 5-денний термін, у який Онищенко має надати пояснення, ще не розпочався.

“Він починається з того моменту, коли пану Онищенку відправив відповідне повідомлення апарат Верховної Ради”, - сказав Пинзеник.

Він припустив, що відповідне повідомлення Онищенку було направлено вчора, але офіційного підтвердження цього він не має.

“Я відповідний запит на апарат зробив”, - додав представник комітету.

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Нагадаємо, 15 червня Національне антикорупційне бюро України передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Онищенка. Наступного дня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький особисто приніс у парламент подання.

При цьому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що нардеп 14 червня вилетів у Ніццу для святкування свого дня народження. У ГПУ зауважили, що в разі неповернення Онищенка в Україну до нього буде застосовано механізм заочного засудження та екстрадиції.

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Онищенка підозрюють в причетності до незаконних схем з реалізації природного газу, добутого в результаті спільної діяльності підконтрольних йому структур з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума у 3 мільярди гривень.