Прем'єр Італії - Путіну: ЄС вводив санкції проти РФ без наполягання США і буде "терпіти" до виконання Мінська-2

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Санкт-Петербурзькому економічному форумі.

«Якщо ми дійшли до накладення санкцій, і позиція США з питання санкцій здається об'єктивною, ясною, і мали місце імпульсивні дії з боку низки європейських лідерів... Безумовно, є проблеми підходу і поваги до суверенітету в поведінці Росії, але, з іншого боку, є те, що сказав президент Путін, і це дуже важливо - що стосується поваги до угод, конституційна реформа (в Україні), виборче законодавство. Але не США прийняли рішення за інших. Пан Путін чудово знає, що таке рішення прийняли деякі європейські лідери», - сказав Ренці.

Він наголосив, що ця ініціатива виходить від Європи.

«Пан Путін запитує: скільки ви ще будете терпіти? Відповідь дуже проста - це Мінські угоди», - наголосив він.

Ренці зазначив, що пропонував використати досвід автономій німецькомовних регіонів Італії як моделі для Донбасу.

«Я вважаю, що потрібно повністю імплементувати Мінські угоди в повному обсязі», - наголосив Ренці.

Читайте такожОкупаційна влада Криму вважає, що у продовженні санкцій ЄС "немає катастрофи"

За його словами, словосполучення «холодна війна» не може використовуватися у третьому тисячоліття.

«Нам необхідно, щоб Європа і Росія знову стали чудовими сусідами. Ми знаємо, що між сусідами часто виникають суперечки, проблеми, але сьогодні в українському питанні є сильна точка, що підписано Мінські угоди, і ми просимо, щоб вони були тотально імплементовані», - наголосив прем'єр Італії.

Водночас він зауважив, що «про імплементацію повинні просити не лише ті, кого називають сепаратистами, а й всі зацікавлені сторони, тому що коли це робить хтось один, то принцип «угоди треба дотримуватися» не зберігається».

За його словами, щоб подолати «санкційну фазу», необхідно в повному обсязі імплементувати Мінські угоди, і зробити так, щоб «Росія була головною дійовою особою», оскільки без неї неможливо боротися з екстремізмом і фанатизмом.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Путін заявив, що США змушують Європу «терпіти» наслідки санкцій Росії у відповідь, хоча самі від них не страждають.