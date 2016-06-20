Онищенко заявив, що має намір сам піти в НАБУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" увечері 19 червня, передає РБК-Україна.

"За весь час НАБ не передало мені жодного документа хоча б для ознайомлення... Ніхто до мене не приходив, ніхто мене не сповіщав", - запевнив Онищенко.

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Він заявив, що має намір сам піти в Бюро.

"Я, напевно, сам піду в НАБ, запрошу всі телебачення і камери, і будемо тоді спілкуватися в публічному процесі, щоб ніхто не говорив, що я кудись тікаю, ховаюся від слідства", - повідомив нардеп.

Парламентар пояснив, що є членом збірної України з кінного спорту і нині готується до Олімпіади, а тому постійно виїжджає на якийсь час із Києва, а потім повертається.

Онищенко вважає, що проти нього розгорнуто чергову кампанію, щоб забрати його бізнес, і має намір переконати парламент не підтримувати подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття з нього депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

"Знаючи про те, що я ні в чому не винен, я буду переконувати і регламентний комітет, і парламент не підтримувати це фіктивне звинувачення на мою адресу", - наголосив депутат.

Нагадаємо, Онищенка підозрюють у причетності до незаконних схем з реалізації природного газу, добутого в результаті спільної діяльності підконтрольних йому структур з держкомпанією "Укргазвидобування". У справі фігурує сума в 3 мільярди гривень.