Путін каже, що російські бойовики на Донбасі прагнуть забезпечити "свої законні права та інтереси"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході Петербурзького економічного форуму.

Коментуючи висловлювання модератора про те, що насильство на сході України триває і групи терористів діють без обмежень, Путін заявив: "Справа в людях, як би їх не називали, які прагнуть забезпечити свої законні права та інтереси і бояться репресій, якщо ці інтереси не будуть забезпечені на політичному рівні".

Читайте такожПутін заявив, що згоден з Порошенком у питанні "посилення місії ОБСЄ"

Він зазначив, що в Мінських угоди «всього кілька пунктів».

"Ми всю ніч сперечалися щодо цих пунктів. Навколо чого відбувався спір? Що первинне? І ми дійшли висновку, що первинним є вирішення політичних питань, які насамперед вирішують питання безпеки для людей, які проживають на відповідних територіях Донбасу", - сказав Путін.

На його думку, йдеться "про зміни до Конституції України, введення в дію закону про особливий статус, запуску закону про амністію".