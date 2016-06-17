Путін каже, що російські бойовики на Донбасі прагнуть забезпечити "свої законні права та інтереси"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські бойовики на Донбасі прагнуть забезпечити "свої законні права та інтереси".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході Петербурзького економічного форуму.
Коментуючи висловлювання модератора про те, що насильство на сході України триває і групи терористів діють без обмежень, Путін заявив: "Справа в людях, як би їх не називали, які прагнуть забезпечити свої законні права та інтереси і бояться репресій, якщо ці інтереси не будуть забезпечені на політичному рівні".
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Він зазначив, що в Мінських угоди «всього кілька пунктів».
"Ми всю ніч сперечалися щодо цих пунктів. Навколо чого відбувався спір? Що первинне? І ми дійшли висновку, що первинним є вирішення політичних питань, які насамперед вирішують питання безпеки для людей, які проживають на відповідних територіях Донбасу", - сказав Путін.
На його думку, йдеться "про зміни до Конституції України, введення в дію закону про особливий статус, запуску закону про амністію".