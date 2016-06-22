Нардеп розповів про потужне російське лобі у ПАРЄ

13:47, 22 червня 2016
Політика
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Нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець заявив про непросту ситуацію у ПАРЄ через російське лобі.

/ Фото УНИАН

На своїй сторінці у Facebook він написав, що французька делегація робить все, щоб зняти санкції щодо права голосу російської делегації. 

"Кожне питання щодо Криму і російської агресії ми змушені вигризати зубами. І, на жаль, керівні органи ПАРЄ та фракцій/груп дуже нерівно дихають в сторону Росії", - зазначив нардеп. 

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За його словами, це - відображення загальної міжнародної політики.

"І тут я вважаю, що нам треба бути набагато більш жорсткими. Наприклад, я не розумію, як Україна має залишитись у ПАРЄ після повернення Росії", - пише Ємець. 

Нардеп висловив обурення, оскільки зняти з російської делегації санкції після цього означає легалізувати агресію РФ. 

"Це означає що Європа відступилася від своїх принципів і продала Україну", - вважає він.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи зірвала намагання окремих політичних сил повернути російській делегації її повноваження, незважаючи на запроваджені санкції та невиконання вимог резолюцій ПАРЄ.

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