Українська делегація в ПАРЄ зірвала намагання повернути до зали російську

Про це в коментарі власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Страсбурзі повідомив член української делегації, яка буде участь у літній сесії ПАРЄ, Сергій Соболєв.

"На жаль, на Бюро виникло питання, якого раніше не було на порядку денному, про так звану співпрацю між парламентаріями, парламентськими делегаціями. Під красивими гаслами про необхідність переговорів, діалогу, фактично криється перша, і такої спроби не було давно за останні півтора роки, спроба скасувати політичні санкції, які були запроваджені Радою Європи щодо російської делегації", - сказав він.

Соболєв наголосив, що "всі розуміють, що за кадром цього питання - спроби окремих національних делегацій, окремих політичних груп повернути в повному обсязі всі права делегації РФ".

"Ми змогли зірвати ці плани. На сьогодні це буде доповідь виключно про міжпарламентську співпрацю, і ніякої резолюції не передбачається, хоча ми не виключаємо, що у виступах будуть лунати старі тези про те, що Росію треба повертати без будь-яких обмежень. Ми змогли нейтралізувати потуги так званих російських газових і нафтових грошей, які в цій залі відігравали активну роль", - деталізував український депутат.

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Соболєв також наголосив, що це питання не буде розглянуто і на наступній сесії через те, що "це не ми позбавили російську делегацію права брати участь (у засіданнях ПАРЄ), а це вони зробили самі".

"Якщо вони висловлять бажання повернутися, вони можуть це зробити тільки в січні наступного року. І це чітке роз'яснення сьогодні надав керівний орган ПАРЄ і відповідні профільні комітети", - пояснив депутат.

За його словами, на сесії в січні завжди відбувається затвердження повноважень всіх делегацій.

"Тут такий порядок, що кожний рік на січневих сесіях затверджується повноваження всіх делегацій. Саме тому це питання реально може виникнути в січні", - наголосив Соболев.

Український депутат нагадав, що рішення РЄ щодо позбавлення російської делегації статусу не було, а було лише рішення про обмеження прав голосу, виступів, представлення доповідей, але "реакція російської сторони була в тому, щоб припинити будь-який діалог".

"Це - безпрецедентний факт, коли спочатку російська делегація відмовилася брати участь в засіданнях ПАРЄ з тими обмеженнями, які були запроваджені санкціями, а потім, з січня місяця відмовилася ратифікувати повноваження самої делегації. Таким чином, це безпрецедентний факт, коли Росія сама вийшла з РЄ, а тепер висуває ультиматум відновити всі права... На жаль, є політичні групи і національні делегації, які в цьому їм вирішили підіграти, розуміючи при цьому, що агресія РФ не закінчилася", - додав Соболев.