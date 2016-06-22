Климпуш-Цинцадзе "прикро вражена" дебатами в ПАРЄ щодо Росії

Про це йдеться у заяві віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе щодо сьогоднішніх дебатів у ПАРЄ, повідомиляє її прес-служба.

"Прикро вражена запланованими сьогодні дебатами в ПАРЄ щодо Росії. Переконана, що передчасно і безвідповідально вести діалог з парламентом, який протягом останніх двох років робив усе можливе для дестабілізації ситуації в Україні та руйнування системи міжнародної безпеки. Хочу нагадати, що російський парламент не поважає міжнародне право і в грудні минулого року дозволив Конституційному суду РФ ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини. Мати справу з цим органом – значить заохочувати Росію до ще більших злочинів. Символічно, що саме сьогодні Путін похвалив Держдуму РФ за "інтеграцію до складу Росії Криму і Севастополя", - йдеться у заяві.

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Вона підкреслила, що "діалог із парламентом, який своїми діями та злочинною бездіяльністю вбиває українських громадян на Сході та переслідує кримських татар в окупованому Криму, – це порушення засадничих принципів західної цивілізації".

"Ізоляція – це найменше, чим світ може реагувати на порушення міжнародного права. Прикро, що нині доводиться переконувати наших партнерів у доцільності і цього пасивного інструменту... Сподіваюся, що сьогодні у Страсбурзі усвідомлення цієї відповідальності та прагматизм візьмуть гору над популізмом і кремлівською пропагандою", - наголосила віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ПАРЄ відбудуться дебати щодо участі делегації РФ в роботі Асамблеї.