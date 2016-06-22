Сьогодні у ПАРЄ відбудуться дебати щодо участі російської делегації у роботі Асамблеї
14:05, 22 червня 2016Політика
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ПАРЄ 22 червня розгляне питання участі російської делегації в роботі Асамблеї.
Сьогодні у ПАРЄ відбудуться дебати щодо участі російської делегації / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар'єв.
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"Сьогодні о 20:00 за Києвом. Дебати в ПАРЄ щодо участі делегації РФ в роботі Асамблеї. Стежте, хто є who", - зазначив він.
Раніше нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець заявив про непросту ситуацію у ПАРЄ через російське лобі.
21 червня УНІАН повідомляв, що українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи зірвала намагання окремих політичних сил повернути російській делегації її повноваження, незважаючи на запроваджені санкції та невиконання вимог резолюцій ПАРЄ.
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