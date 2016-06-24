Велика Британія залишається ключовим другом і партнером України – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України повідомив Павло Клімкін сьогодні журналістам після засідання уряду.

«У будь-якому разі Велика Британія залишається нашим ключовим другом і партнером, і наше партнерство побудовано на спільному розумінні свободи та спільному розумінні цінностей. Тому казати, що ми втратили одного з наших ключових партнерів чи друзів, - абсолютно не варто і наша співпраця, наша взаємодія однозначно буде розвиватися далі», - заявив він.

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Як відомо, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.