Консультації про наслідки Brexit для відносин України та ЄС відбудуться найближчим часом - Геращенко

Про це на сторінці в Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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«Головна тема дня – наслідки Brexit для України. Все ж, більш серйозні наслідки це буде мати для самого ЄС, де тепер потрібно думати над вирішенням сотні питань і проблем, пов'язаних з можливим виходом Британії. Будуть рости позиції євроскептиків в інших європейських країнах. Буде радіти Кремль – розділеній і ослабленій Європі. Звичайно, хвиля цього цунамі може зачепити Україну. Тому найближчим часом відбудуться консультації на високому рівні між Україною та ЄС про наслідки референдуму для наших двосторонніх відносин», – зауважила Геращенко.

У той же час, за її словами, Україна очікує надання безвізового режиму вже в цьому році. «Також ми очікуємо продовження спільної політики ЄС щодо санкцій проти РФ до повного виконання Мінських угод. Ми категорично проти будь-яких розмов про поступове зняття санкцій. Санкції у повному обсязі до повного виконання угод», – підкреслила перший заступник спікера.

Нагадаємо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.