Українським політикам радять не гарячкувати з заявами

Прем’єр-міністра Юлію Тимошенко звинувачують у політичній корупції та змові з Росією. З такими заявами в понеділок виступив заступник глави секретаріату президента Андрій Кислинський. В інтерв’ю «Німецькій хвилі» експерт німецького фонду «Наука і політика» Райнер Лінднер порадив українським політикам не гарячкувати з такими гучними заявами:

«Наразі багато спекулюють довкола того, які домовленості і з ким могли мати місце. Тому я не брався б говорити про якісь конкретні угоди між Тимошенко та Москвою. Ми не повинні забувати, що сама Юлія Тимошенко та її оточення завжди дуже чітко виступали за західну інтеграцію України. Та й для Росії, я гадаю, нині йдеться не стільки про те, хто стане наступним українським президентом, скільки про українську територію, зокрема Крим, наскільки Росія може посилити тут свої претензії. Гадаю, ці питання є значно глибшими та принциповішими. Тому ці суми на якийсь передвиборчий проект, які вже нібито підрахували, і посади, які вже роздали, я би знову ж таки зарахував до розряду політичних спекуляцій, які окремі посадовці поширюють через ЗМІ в час відпусток», - прокоментував Райнер Лінднер.