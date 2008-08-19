Фракція НУ-НС не проголосує за відставку Тимошенко?

Народний депутат України Кирило КУЛИКОВ вважає, що парламентська фракція НУ-НС не проголосує за відставку уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання УНІАН про можливість підтримки фракцією НУ-НС відставки Ю.ТИМОШЕНКО і її уряду вже восени, у світлі останніх заяв із Секретаріату Президента України, К.КУЛИКОВ сказав, що фракція показала своїм неголосуванням, що не підтримує цю відставку (11 липня в парламенті за ініціативою фракції Партії регіонів на голосування було винесено питання про недовіру уряду. Проте Верховна Рада відмовилась висловити недовіру Кабміну: за прийняття відповідної постанови проголосували 174 народних депутати (172 члени Партії регіонів і 2 представники блоку НУ-НС) із 256 зареєстрованих у сесійному залі - УНІАН).

К.КУЛИКОВ наголосив: "Особисто я своєї позиції з цього питання не змінив".

Він сказав: «Розмови про відставку уряду я чую з моменту призначення цього уряду». За словами депутата, в нинішній ситуації необхідно «опустити градус дискусії» і дати «можливість уряду займатися виключно економічними питаннями».

К.КУЛИКОВ вважає, що не можна нормальною назвати ситуацію, коли людей об`єднує тільки трагедія. За його словами, краще дати можливість уряду вирішувати проблеми, щоб не боротися потім з їх наслідками.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті «Дело» (від 19 серпня ц.р.) перший заступник фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, відповідаючи на питання, чи правда, що на 8 вересня готується відставка уряду і вже збирають підписи для внесення на розгляд Верховної Ради питання про недовіру уряду, сказав: «Я не виключаю, що питання про недовіру уряду може бути поставлене в порядок денний. Така інформація у нас є».

За його відомостями, деякі фракції працюють у цьому напрямі. «Але я впевнений в тому, що в нашій політичній силі немає людей, які можуть піти на змову зі своєю совістю і вийти з фракції. Хотілося б, аби такі ж були депутати і в «НУ-НС»», - відзначив депутат.

Водночас він наголосив, що в разі відставки уряду прем`єр і міністри одержать статус в.о. і працюватимуть до нових виборів.

А.КОЖЕМ’ЯКІН висловив упевненість, що в парламенті не буде переформатування коаліції, яке дало б змогу сформувати новий уряд.